Борис Михайлов — о Федотове: есть закон, которому надо подчиняться. Проблемы с армией нет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможной службе в армии вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

«Понимаете, в чём дело, проблемы с армией вообще нет. Есть закон. Этому закону надо подчиняться. Я так это понимаю. Хотелось бы, чтобы закончилось всё нормально. Но как Федотов сам довёл до этого, уже разберутся.

Спортсмен призывается в армию и сейчас, и в советское время. Все проходят недельный карантин, проходят курс молодого бойца, потом принимают присягу и год приписаны к спортроте, но продолжают тренироваться и выступать за команду. Вот и всё», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Федотов был задержан 1 июля после индивидуальной тренировки на одной из ледовых арен Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что игроку может грозить до двух лет тюремного заключения за уклонение от воинской службы.