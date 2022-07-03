Борис Михайлов — о Федотове: есть закон, которому надо подчиняться. Проблемы с армией нет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможной службе в армии вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«Понимаете, в чём дело, проблемы с армией вообще нет. Есть закон. Этому закону надо подчиняться. Я так это понимаю. Хотелось бы, чтобы закончилось всё нормально. Но как Федотов сам довёл до этого, уже разберутся.
Спортсмен призывается в армию и сейчас, и в советское время. Все проходят недельный карантин, проходят курс молодого бойца, потом принимают присягу и год приписаны к спортроте, но продолжают тренироваться и выступать за команду. Вот и всё», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Федотов был задержан 1 июля после индивидуальной тренировки на одной из ледовых арен Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что игроку может грозить до двух лет тюремного заключения за уклонение от воинской службы.
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