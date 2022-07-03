Адвокат рассказал об ожидаемых сроках получения ответов на запросы по делу Федотова

Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, заявил, что в понедельник он должен получить ответ на жалобу, которая была подана в суд из-за нарушения процедуры призыва игрока.

«Сейчас ждём ответы на все наши официальные запросы. Надеемся, что получим их в понедельник», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».

Вечером 1 июля Федотов был задержан возле одной из ледовых арен Санкт-Петербурга. Вратарь был доставлен в военкомат, где у него ухудшилось самочувствие. После этого его отправили на машине скорой помощи в Военно-морской госпиталь.

Позднее адвокат сообщил, что Иван покинул здание госпиталя и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область). Информации о его местонахождении нет.