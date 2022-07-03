Фридман: среди клубов НХЛ ведётся дискуссия, стоит ли выбирать россиян на драфте

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об опасении клубов Национальной хоккейной лиги выбирать российских игроков на драфте 2022 года.



«Среди клубов Национальной хоккейной лиги ведётся дискуссия, стоит ли выбирать россиян на драфте. Если у юниоров будет гарантия, что они смогут отправиться в Америку после выполнения своих обязательств, то это облегчит ситуацию. Но сможет ли кто-то дать гарантии к четвергу?» — заявил Фридман.



Напомним, драфт НХЛ — 2022 состоится в ночь с 7 на 8 июля мск в Монреале. Первый пик принадлежит «Монреаль Канадиенс», второй выбор — у «Нью-Джерси Дэвилз», третьей выбирать игрока будет «Аризона Койотс».



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