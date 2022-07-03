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Sportsnet назвал 3 игроков, за контракты которых клубы НХЛ могут переплатить сильнее всего

Sportsnet назвал 3 игроков, за контракты которых клубы НХЛ могут переплатить сильнее всего
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Издание Sportsnet назвало троих хоккеистов, за которых клубы Национальной хоккейной лиги могут сильнее всего переплатить с точки зрения зарплаты по новому контракту.

В их число вошли защитники «Флориды Пантерз» Бен Шьяро, «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон, а также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум. Все три игрока становятся неограниченно свободными агентами и могут подписать новые соглашения с другими клубами.

У 31-летнего Шьяро был трёхлетний контракт на сумму $ 10,5 млн, 30-летний Мэнсон заработал $ 16,4 млн по своему четырёхлетнему соглашению, а 28-летний Строум — $ 9 млн по двухлетнему контракту с «Рейнджерс».

Напомним, «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в финале обыграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).

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