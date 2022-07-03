Овечкин сообщил, когда приступит к подготовке к новому сезону НХЛ

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда вернётся к тренировкам для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги.
«Осталось пять дней отдыха, после чего начинаю плодотворно готовиться к сезону, чтобы не упасть в глазах болельщиков. У меня есть тренер, бывший спортсмен, который профессионально подходит к делу и не даёт поблажек. Думаю, что всё будет хорошо», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошедшем сезоне 36-летний россиянин вместе с «Вашингтоном» вышел в первый раунд Кубка Стэнли, где уступил в серии «Флориде Пантерз» (2-4). Овечкин продолжает гонку за звание самого лучшего снайпера в истории НХЛ, занимая третье место с 780 шайбами. Впереди — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида.
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