Овечкин: у меня была мечта сыграть за футбольное «Динамо»

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об опыте игры за футбольное московское «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0, 36-летний форвард стал автором одного из голов.
«Недавно я сыграл матч за ФК «Динамо». У меня отец был футболистом, но получил травму и закончил. У меня была мечта сыграть за команду, я проявил себя как тяжёлый форвард. Применил силовой приём и забил гол. Мечта исполнилась. И я не просто сыграл, но и проявил себя так, как могу. Для меня это самый главный момент за последнее время. И отец был рад, что фамилия Овечкин была причастна к футбольному «Динамо», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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