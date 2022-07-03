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«Он уже звезда, у него талант, которым нужно пользоваться». Овечкин — о Капризове

«Он уже звезда, у него талант, которым нужно пользоваться». Овечкин — о Капризове
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о молодых игроках Национальной хоккейной лиги, в том числе форвардах «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове и «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Капризов будет звездой, он уже звезда, но у него талант, которым нужно пользоваться. Понятное дело, что я не говорю о Макдэвиде, но есть ещё много молодых ребят, которым нужно не останавливаться на достигнутом», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 36-летний россиянин выступает в НХЛ с 2005 года, за это время он провёл 1274 матча в регулярных сезонах, набрав 1410 (780+630) очков.

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