Фридман сообщил, что «Флорида» отказалась от идеи обмена Бобровского

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Флорида Пантерз» отказалась от идеи обменять российского голкипера клуба Сергея Бобровского.



По ходу прошедшего сезона руководство «пантер» рассматривало подобный сценарий, но в настоящий момент отказалось от этой идеи.



Напомним, «Флорида» стала обладателем Президентского кубка по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 4-2, а во втором уступили будущему финалисту — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4).



На счету 33-летнего Бобровского 10 матчей в плей-офф, в которых он отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,70. Напомним, россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года.