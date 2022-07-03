Фридман сообщил, что «Флорида» отказалась от идеи обмена Бобровского
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Флорида Пантерз» отказалась от идеи обменять российского голкипера клуба Сергея Бобровского.
По ходу прошедшего сезона руководство «пантер» рассматривало подобный сценарий, но в настоящий момент отказалось от этой идеи.
Напомним, «Флорида» стала обладателем Президентского кубка по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» — 4-2, а во втором уступили будущему финалисту — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4).
На счету 33-летнего Бобровского 10 матчей в плей-офф, в которых он отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,70. Напомним, россиянин выступает за «Флориду» с 2019 года.
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