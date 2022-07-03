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«Виннипег» назначил Рика Боунесса на пост главного тренера клуба

«Виннипег» назначил Рика Боунесса на пост главного тренера клуба
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Пресс-служба «Виннипег Джетс» объявила о назначении Рика Боунесса на должность главного тренера клуба. Он сменил на посту Дэйва Лоури, который завершал сезон в качестве наставника после ухода из клуба Пола Мориса в декабре 2021 года.

Отметим, что в мае 2022 года 67-летний Боунесс покинул пост главного тренера «Даллас Старз». Он стал исполняющим обязанности главного тренера «звёзд» по ходу сезона-2019/2020, выйдя с командой в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

В плей-офф Кубка Стэнли — 2022 «Даллас» уступил в серии «Калгари Флэймз» (3-4) в первом раунде Западной конференции. «Виннипег» не сумел попасть в розыгрыш плей-офф НХЛ 2022 года.

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