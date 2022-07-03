Овечкин сравнил посещение концерта «Руки Вверх!» и финала ЧМ по футболу в «Лужниках»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о посещении концерта группы «Руки Вверх!», который прошёл в Москве на стадионе «Лужники».



«Моё исполнение песни «Крошка моя»? Думаю, что все мы любим группу «Руки Вверх!». Мне кажется, что каждый из моего поколения знает все песни наизусть. Поэтому было очень прикольно и душевно. Я кайфанул! Было много людей, позитива. Удалось получить максимум положительных эмоций.



Что запомнилось больше – концерт «Руки Вверх!» в «Лужниках» или финал чемпионата мира по футболу там же? Думаю, что, конечно, футбольный финал произвёл большее впечатление. А вчера чисто атмосфера – были друзья, была жена, было очень большое число знакомых. И мы реально получили колоссальное удовольствие от того, что слушали наши любимые песни, могли их петь, танцевать и видеть всю энергию зала, где все получали удовольствие», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.