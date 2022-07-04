Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин: не знаю, какой будет состав у «Вашингтона» в следующем сезоне. Не мне решать

Овечкин: не знаю, какой будет состав у «Вашингтона» в следующем сезоне. Не мне решать
Комментарии

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос про состав клуба на предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги, а также прокомментировал итоги серии первого раунда Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз» (2-4).

«Не знаю, какой у нас будет состав на следующий сезон. Не мне решать. Но в плей-офф мы должны были проходить «Флориду». Немного не повезло», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в плей-офф НХЛ — 2022 36-летний россиянин провёл шесть матчей, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач при показателе полезности «-3». Единственный раз Овечкин выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году, когда «Вашингтон» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«Чемпионат» проводит розыгрыш — выиграй футболку и кепку обладателей Кубка Стэнли!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022