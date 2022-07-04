Овечкин: не знаю, какой будет состав у «Вашингтона» в следующем сезоне. Не мне решать

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос про состав клуба на предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги, а также прокомментировал итоги серии первого раунда Кубка Стэнли — 2022 с «Флоридой Пантерз» (2-4).



«Не знаю, какой у нас будет состав на следующий сезон. Не мне решать. Но в плей-офф мы должны были проходить «Флориду». Немного не повезло», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в плей-офф НХЛ — 2022 36-летний россиянин провёл шесть матчей, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач при показателе полезности «-3». Единственный раз Овечкин выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году, когда «Вашингтон» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» (4-1).



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