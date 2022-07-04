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Агент Макдоны: обмен Райана был совершён не по его воле

Агент Макдоны: обмен Райана был совершён не по его воле
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Бен Хэнкинсон — агент новоиспечённого форварда «Нэшвилл Предаторз» Райана Макдоны, прокомментировал обмен игрока из «Тампа Бэй-Лайтнинг".

«Это сложный шаг. За четыре проведённых года в «Тампе» Райан три раза выходил в финал, в двух из которых побеждал. И тут ему сообщают: «Ты не вернёшься в состав, это бизнес». Для игрока такое сложно принять. Нам нужно было несколько дней, чтобы понять куда двигаться дальше. Сейчас Райан мотивирован у хорошо себя чувствует. Обмен был совершён не по его воле, но учитывая все обстоятельства, я считаю, что мы нашли хорошее место для продолжения игровой карьеры», — приводит слова Хэнкинсона The Athletic.

Контракт Макдоны рассчитан до конца сезона-2025/2026, кэпхит составляет $ 6,75 млн. Соглашение Майерса — до 2023 года, кэпхит – $ 2,55 млн.

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