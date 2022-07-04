Агент Макдоны: обмен Райана был совершён не по его воле

Бен Хэнкинсон — агент новоиспечённого форварда «Нэшвилл Предаторз» Райана Макдоны, прокомментировал обмен игрока из «Тампа Бэй-Лайтнинг".
«Это сложный шаг. За четыре проведённых года в «Тампе» Райан три раза выходил в финал, в двух из которых побеждал. И тут ему сообщают: «Ты не вернёшься в состав, это бизнес». Для игрока такое сложно принять. Нам нужно было несколько дней, чтобы понять куда двигаться дальше. Сейчас Райан мотивирован у хорошо себя чувствует. Обмен был совершён не по его воле, но учитывая все обстоятельства, я считаю, что мы нашли хорошее место для продолжения игровой карьеры», — приводит слова Хэнкинсона The Athletic.
Контракт Макдоны рассчитан до конца сезона-2025/2026, кэпхит составляет $ 6,75 млн. Соглашение Майерса — до 2023 года, кэпхит – $ 2,55 млн.
- 4 июля 2022
-
03:27
-
00:00
- 3 июля 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:34
-
22:15
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:41
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:34
-
19:27
-
19:14
-
18:52
-
18:02
-
17:25
-
16:45
-
16:17
-
15:34
-
15:18
-
15:14
-
14:24
-
13:58
-
13:29
-
13:06
-
12:49
-
12:20
-
12:02
-
11:47
-
11:28