Райан Макдона отреагировал на обмен из «Тампы» в «Нэшвилл»

33-летний американский защитник Райан Макдона высказался о переходе из «Тампы-Бэй Лайтнинг» в «Нэшвилл Предаторз».

«Первое, что бросилось мне в глаза, это то, что я думаю, это то, что «Нэшвилл» находится в конкурентной борьбе на Западе. Любой, кто играл в этом клубе, знает, какая у них группа игроков, и то, что они являются явными претендентами на Кубок Стэнли. Как игрок, вы хотите быть частью команд, у которых есть шанс выиграть Кубок.

Когда «Нэшвилл» проявил интерес, для меня сразу же стало важным осознать, что эта команда конкурентоспособна и обладает всеми качествами, которые, по моему мнению, необходимы для победы в Кубке. Вы просматриваете их состав, и у них есть отличные парни с характером, игроки, у которых большой опыт, при этом есть и перспективные хоккеисты, а также отличный тренерский штаб», — приводит слова Макдоны пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Макдона выступал за «Тампу» с 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги он провёл 71 матч, набрав 26 (4+22) очков при показателе полезности «+15».