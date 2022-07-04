Райан Макдона отреагировал на обмен из «Тампы» в «Нэшвилл»

33-летний американский защитник Райан Макдона высказался о переходе из «Тампы-Бэй Лайтнинг» в «Нэшвилл Предаторз».
«Первое, что бросилось мне в глаза, это то, что я думаю, это то, что «Нэшвилл» находится в конкурентной борьбе на Западе. Любой, кто играл в этом клубе, знает, какая у них группа игроков, и то, что они являются явными претендентами на Кубок Стэнли. Как игрок, вы хотите быть частью команд, у которых есть шанс выиграть Кубок.
Когда «Нэшвилл» проявил интерес, для меня сразу же стало важным осознать, что эта команда конкурентоспособна и обладает всеми качествами, которые, по моему мнению, необходимы для победы в Кубке. Вы просматриваете их состав, и у них есть отличные парни с характером, игроки, у которых большой опыт, при этом есть и перспективные хоккеисты, а также отличный тренерский штаб», — приводит слова Макдоны пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
Напомним, Макдона выступал за «Тампу» с 2018 года. В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги он провёл 71 матч, набрав 26 (4+22) очков при показателе полезности «+15».
- 4 июля 2022
-
07:56
-
07:40
-
03:27
-
00:00
- 3 июля 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:34
-
22:15
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:41
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:34
-
19:27
-
19:14
-
18:52
-
18:02
-
17:25
-
16:45
-
16:17
-
15:34
-
15:18
-
15:14
-
14:24
-
13:58
-
13:29
-
13:06
-
12:49
-
12:20
-
12:02