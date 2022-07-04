Губерниев: если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале высказался о ситуации с вратарём «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.
«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!!! Ждём реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта!!! Ибо всё — это конец (в оригинале использовалось более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»).
И всё же мне было бы очень интересно послушать мнение вашингтонца Овечкина про ситуацию с москвичом Федотовым…Овечкин о Федотове говорить не хочет. Никто из действующих хоккейных фигур не хочет — я уже писал многим. Люди не понимают, что сегодня плохо сделали другому, а у тебя всё в порядке, но завтра ситуация изменится, и придёт твой черёд…
Я очень надеюсь утром или днём услышать и увидеть реакцию хоккейной и спортивной общественности России!!! Про ситуацию с Федотовым!!! Игроки, тренеры, функционеры, общественность, журналисты и тд!!! И, разумеется, слова и мотивировка тех, кто принимал решение!!! С верой в справедливость, российский спорт и Россию!!!» — написал Губерниев.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Иван Федотов пройдёт военную службу на архипелаге Новая Земля.
Армия вместо НХЛ. Что происходит с вратарём Федотовым.
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