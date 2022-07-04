Стала известна зарплата и срок контракта нового тренера «Виннипега»
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Инсайдер Пьер Лебрюн поделился информацией о сроке действия контракта и сумме оклада нового главного тренера «Виннипег Джетс» Рика Боунесса.
«Боунесс подписал с «Виннипегом» двухлетний контракт на $ 2,5 млн за сезон», – написал Лебрюн в «Твиттере».
Боунесс сменил на этом посту Дэйва Лоури, который завершал сезон-2021/2022 в качестве главного тренера «Джетс» после ухода из клуба Пола Мориса в декабре 2021 года.
Последним местом работы 67-летнего Боунесса был «Даллас Старз», который он покинул в мае 2022 года. Специалист выводил команду в финал Кубка Стэнли – 2020, в котором проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). В прошлом сезоне «Даллас» вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Калгари Флэймз» (3-4).
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