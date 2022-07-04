«Трактор» подписал пробный контракт с игроком молодёжной сборной Яппаровым

Челябинский «Трактор» в официальном телеграм-канале клуба объявил о получении прав на молодого форварда молодёжной сборной России и «Югры» Ярослава Яппарова. С игроком подписан пробный контракт, он примет участие в предсезонных сборах основной команды клуба.
«Ярослав Яппаров отлично проявил себя в прошлом сезоне, выступая за юниорскую и молодёжную команду «Югры», а также сборную России U20 на турнире в Сочи. В Челябинске этот нападающий сможет получить должное развитие и в ближайшем будущем создать конкуренцию среди форвардов основного состава. Уже в июле он примет участие в предсезонном сборе «Трактора» и, возможно, болельщики клуба увидят его в составе на одном из запланированных летом турниров», – прокомментировал подписание генеральный директор челябинцев Иван Савин.
18-летний Яппаров в минувшем сезоне сыграл два матча за «Югру» в ВХЛ. Большую часть сезона талантливый форвард проводил в молодёжной команде «Мамонты Югры». На его счету 53 (28+25) очка в 67 матчах регулярного чемпионата и плей-офф МХЛ.
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