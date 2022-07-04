Каменский — о Федотове: надеюсь, что всё будет решено мирно и по закону

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о ситуации вокруг вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

«Я не в курсе этой темы, не углублялся. Не знаю, честное слово, что говорят в ФХР. Также не знаю, может ли Федотов пойти в армию на год.

Надо спросить у людей, вставал ли хоккеист на учёт, приходила ли повестка. Есть же определённые правила для всех призывников. Как в СССР было, так и сейчас, наверное, и в России. Надеюсь, что всё будет решено мирно и по закону», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы. Ивана доставили в военкомат, где ему стало плохо, после чего его перевезли в Военно-морской госпиталь. В ночь на 3 июля вратарь покинул медучреждение и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область) для прохождения воинской службы на архипелаге Новая Земля, однако адвокат хоккеиста назвал это домыслами.