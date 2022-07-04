Метсола: нашей семье было хорошо в России, русские люди очень приятные

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал о выступлении в КХЛ. В мае было объявлено, что голкипер перейдёт в «Автомобилист», однако позднее контракт с клубом был расторгнут по инициативе игрока.

«Эти семь лет в КХЛ были потрясающими. Я рассчитывал играть там дальше, если бы события разворачивались иначе. Нашей семье было хорошо в России, о нас хорошо заботились. КХЛ – лига высокого уровня, болельщики были великолепны. В целом русские люди очень приятные.

Поначалу, когда стало понятно, что возвращение в Россию невозможно, была некая неясность по моему контракту, но в Екатеринбурге поняли мою ситуацию, и в итоге проблем не было. «Автомобилист» смог расторгнуть контракт в КХЛ без каких-либо проблем.

Не могу ничего плохого сказать ни об одном клубе. Когда всё началось, мы гадали, что делать. Решили уехать, всё произошло очень быстро. Клуб хотел, чтобы мы остались, но они поняли нашу точку зрения. Мы утрясли вопросы с бумагами и вернулись в Финляндию», – приводит слова Метсолы jatkoaika.com.