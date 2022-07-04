«Был камень за душой — он его получил». Кожевников — о задержанном вратаре Федотове

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с вратарём «Филадельфия Флайерз» и сборной России Иваном Федотовым.

«Если он молчит, его адвокат молчит, то где-то он напоролся. Почему-то раньше не беспокоился. Мне не понравилось, когда он на журналистку наехал. Сказал, что она куда-то его сдала. Делаем вывод: значит, что-то было и он что-то знал. Есть закон — его надо соблюдать.

Удар ли это по карьере Федотова? Он молодой парень, ещё расти и расти. Вратари заканчивают под 40 лет. Можно спокойно восстановиться, время есть. Что касается мнения о проделках ЦСКА, то в это я мало верю. У нас всё может быть. Я не хочу гадать на кофейной гуще.

Если бы у него не было проблем, то ему бы никто ничего не сделал — давайте исходить из этого. У него был камень за душой — он его получил. Надо соблюдать законы, а не бегать от них», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.