Источник: Федотов будет служить в Северодвинске, ему присвоили звание рядового
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Вратарь клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область), сообщает «Фонтанка».
По информации издания, хоккеисту уже присвоили звание «рядовой». До сентября 2022 года он будет проходить воинскую службу в 907-м учебном центре главкомата Военно-Морского флота РФ. После этого будет принято решение о дальнейшем месте службы Федотова.
1 июля Федотов был задержан возле одной из ледовых арен Санкт-Петербурга. Его подозревали в уклонении от службы в армии и вменяли нарушение ст. 328 УК РФ. Ранее сообщалось, что хоккеист предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область) для прохождения воинской службы на архипелаге Новая Земля. Позднее адвокат игрока эту информацию опроверг.
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