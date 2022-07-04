Метсола рассказал, как в «Салавате» ему предлагали снизить зарплату или уволиться

Бывший вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола вспомнил, как в уфимском клубе ему предложили пойти на понижение зарплаты или покинуть клуб после неудачной игры в предсезонных матчах.

«В КХЛ было необычно, что генменеджер мог зайти в раздевалку после поражения и выдать гневный спич. Я не чувствовал давления, потому что не понимал, что говорит генменеджер, а лично со мной никогда не беседовали. На легионеров там точно больше давления, но я его не замечал, потому что фокусировался на рутине и не читал местные СМИ.

Все семь лет в КХЛ прошли без давления, если не считать прошлое лето. Пару товарищеских матчей прошли плохо, и руководство клуба предложило два варианта – снизить зарплату или уволить меня. Это была необычная ситуация, я играл в Уфе уже три года, а это были только товарищеские матчи в июле, но такие там особенности. Я был готов к тому, что меня уволят, но этого не произошло», – цитирует Метсолу jatkoaika.com.

Напомним, в мае было объявлено, что вратарь Юха Метсола, защитник Юрки Йокипакка и нападающий Миро Аалтонен продолжат карьеру в «Автомобилисте». Позднее клуб объявил, что контракты с финскими хоккеистами расторгнуты по инициативе игроков.