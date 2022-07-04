В Кремле отреагировали на призыв хоккеиста Федотова в армию

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о призыве вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова на воинскую службу.
«Вы наверняка знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не к нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны», – приводит слова Пескова «РБК Спорт».
Напомним, 1 июля Ивана Федотова задержали возле одной из ледовых арен Санкт-Петербурга и доставили в военкомат, поскольку он подозревался в уклонении от воинской службы. Накануне появилась информация, что хоккеист будет проходить службу в Северодвинске (Архангельская область) и ему уже присвоили звание рядового.
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