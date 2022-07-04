Губерниев покинул прямой эфир «Матч ТВ» во время программы про призыв Федотова в армию
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев включился по видеосвязи в прямой эфир программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» и через несколько секунд покинул его. Выпуск передачи посвящён вратарю «Филадельфия Флайерз» Ивану Федотову, которого задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы.
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев вступил в перепалку с Губерниевым. Комментатор сказал, что он с придурками в эфир не выходит, на что Хамзаев назвал его истеричкой.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Федотов будет проходить службу в Северодвинске (Архангельская область). Ему уже присвоили звание рядового, там он пробудет до сентября, после чего будет принято решение о дальнейшем месте несения службы.
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