Губерниев покинул прямой эфир «Матч ТВ» во время программы про призыв Федотова в армию

Известный комментатор Дмитрий Губерниев включился по видеосвязи в прямой эфир программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» и через несколько секунд покинул его. Выпуск передачи посвящён вратарю «Филадельфия Флайерз» Ивану Федотову, которого задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев вступил в перепалку с Губерниевым. Комментатор сказал, что он с придурками в эфир не выходит, на что Хамзаев назвал его истеричкой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Федотов будет проходить службу в Северодвинске (Архангельская область). Ему уже присвоили звание рядового, там он пробудет до сентября, после чего будет принято решение о дальнейшем месте несения службы.