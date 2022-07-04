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Федотов находится в учебной части Военно-морского флота

Федотов находится в учебной части Военно-морского флота
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Вратарь клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» и сборной России Иван Федотов находится в расположение учебной части Военно-морского флота России.

«На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после «учебки», и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ», — приводит слова представителя Северного флота «РИА Новости Спорт».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы и был доставлен в военкомат. Там ему стало плохо, в связи с чем его перевели в Военно-морской госпиталь. В ночь на 3 июля он покинул медучреждение и был отправлен в Северодвинск (Архангельская область), где находится в расположении 907-го учебного центра главкомата Военно-Морского флота РФ.

В апреле 2020 года Федотов завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. После завершения контракта с армейцами Иван подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией».

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