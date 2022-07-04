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Матыцин – о ситуации с Федотовым: живите по закону, и всё будет хорошо

Матыцин – о ситуации с Федотовым: живите по закону, и всё будет хорошо
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг задержания и отправки в учебную часть Военно-морского флота России вратаря клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Что тут комментировать? Живите по закону, и у вас всё будет хорошо. Может ли Минспорта помочь ему в вопросе тренировок в воинской части? Вопрос быта военнослужащих — в компетенции Минобороны. Если нужно какое-то содействие, мы его окажем. Находимся в тесном контакте с коллегами из Минобороны, сделаем всё необходимое», – приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область). До сентября он будет находиться в учебной части, после чего будет принято решение о дальнейшем месте несения службы.

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