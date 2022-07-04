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Швед Лилья не может подписать контракт в Европе, у него остались незакрытые вопросы в КХЛ

Швед Лилья не может подписать контракт в Европе, у него остались незакрытые вопросы в КХЛ
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Шведский нападающий Якоб Лилья, известный в КХЛ по выступлениям за «Барыс», не может подписать контракт в Европе.

По информации «Чемпионата», хоккеист должен был получить гражданство Казахстана и право выступать за сборную страны, но действующего контракта с «Барысом» у него нет. Лилья хочет продолжить карьеру в Швейцарии. Однако, как сообщает источник, знакомый с ситуацией, у хоккеиста есть некоторые вопросы в КХЛ, которые нужно закрыть. В ближайшее время ситуация прояснится.

Сам хоккеист в интервью шведскому HockeyNews.se, заявил, что его проблемы связаны с тем, что он подписал соглашение с одним из российских клубов КХЛ до начала специальной военной операции, а теперь хочет его расторгнуть. Но для этого ему нужно заплатить за расторжение контракта несколько миллионов шведских крон.

В профиле игрока на сайте КХЛ нет информации о том, что у него есть действующий контракт с одним из клубов лиги.

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