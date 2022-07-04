Швед Лилья не может подписать контракт в Европе, у него остались незакрытые вопросы в КХЛ

Шведский нападающий Якоб Лилья, известный в КХЛ по выступлениям за «Барыс», не может подписать контракт в Европе.
По информации «Чемпионата», хоккеист должен был получить гражданство Казахстана и право выступать за сборную страны, но действующего контракта с «Барысом» у него нет. Лилья хочет продолжить карьеру в Швейцарии. Однако, как сообщает источник, знакомый с ситуацией, у хоккеиста есть некоторые вопросы в КХЛ, которые нужно закрыть. В ближайшее время ситуация прояснится.
Сам хоккеист в интервью шведскому HockeyNews.se, заявил, что его проблемы связаны с тем, что он подписал соглашение с одним из российских клубов КХЛ до начала специальной военной операции, а теперь хочет его расторгнуть. Но для этого ему нужно заплатить за расторжение контракта несколько миллионов шведских крон.
В профиле игрока на сайте КХЛ нет информации о том, что у него есть действующий контракт с одним из клубов лиги.
- 4 июля 2022
-
15:16
-
14:47
-
14:30
-
14:04
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:04
-
12:32
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47
-
08:54
-
08:31
-
07:56
-
07:40
-
03:27
-
00:00
- 3 июля 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:34
-
22:15
-
21:40
-
21:20