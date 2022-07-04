Источник: проблемы Федотова с армией возникли из-за конфликта с ЦСКА

Ситуация вокруг задержания вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова и его отправки на воинскую службу связана с конфликтом игрока с прежним клубом – ЦСКА.
«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем с выступлениями не возникает.
Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который Федотова не устроил», – пишет «РИА Новости Спорт», ссылаясь на свои источники.
Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге возле одной из ледовых арен города. Хоккеиста доставили в военкомат, где его состояние здоровья ухудшилось. В связи с этим Федотова перевели в Военно-морской госпиталь, откуда в ночь на 3 июля его увезли в неизвестном направлении.
Позднее выяснилось, что хоккеист находится в Северодвинске (Архангельская область) в расположении учебной части Военно-морского флота России.
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