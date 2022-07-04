Фетисов — о Федотове: ситуация получила резонанс, но с точки зрения закона всё правильно

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.



«Федотов — гражданин России, у нас в конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать ещё в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали. Может быть, сейчас это несвоевременно, и ситуация получила большой резонанс, но с точки зрения закона здесь всё правильно, тут не может быть никаких претензий.



Могу сказать, что в европейских странах, где есть конституционная обязанность, спортсмены проходят военную службу. Насколько я знаю, это работает в Финляндии. Раньше хоккеисты тоже по достижении 18 лет призывались в армию, кто-то учился в высших учебных заведениях, получал открепление, но все свои обязанности перед страной мы исполняли», — приводит слова Фетисова ТАСС.



Напомним, ранее появилась информация, что 25-летний голкипер в настоящий момент находится в расположении учебной части Военно-Морского Флота России, после которой попадёт в Северный флот.