В военной части в Северодвинске не ответили на вопрос о местонахождении Федотова

Дежурный по в/ч № 59075 в Северодвинске, где располагается учебный центр Военно-Морского Флота России, ответил на вопрос о местонахождении голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова. Ранее сообщалось, что 25-летний вратарь в настоящий момент находится в расположении части.
«Не обладаю информацией о нахождении Федотова в части», – цитирует дежурного «РИА Новости Спорт».
Напомним, 1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы. Затем голкипера доставили в военкомат, где его состояние здоровья ухудшилось, его перевезли в военно-морской госпиталь.
Предположительно, в ночь на 3 июля вратарь покинул медучреждение и был отправлен в Североморск для прохождения воинской службы на архипелаге Новая Земля. Адвокат хоккеиста не подтвердил эту информацию, точное местонахождение вратаря остаётся неизвестным.
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