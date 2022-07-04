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Лебрюн сообщил, какие условия агент Михеева выдвинет клубам НХЛ для подписания контракта

Лебрюн сообщил, какие условия агент Михеева выдвинет клубам НХЛ для подписания контракта
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с будущим российского нападающего Ильи Михеева, который прошедшие три сезона Национальной хоккейной лиги выступал в составе «Торонто Мэйпл Лифс».

«Что касается нападающего Ильи Михеева, находящегося в статусе неограниченно свободного агента, насколько я понимаю, если он выйдет на рынок, то его агент Дэн Мильштейн будет рассматривать подписание многолетнего контракта с кэпхитом в районе $ 4,75 — 5,5 млн», — написал Лебрюн.

В прошедшем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата, набрав 32 (21+11) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф Михеев провёл семь матчей, забросив две шайбы и отдав две передачи при полезности «0».

Отметим, что контракт россиянина, подписанный осенью 2020 года с «Торонто», был заключён сроком на два года. Летом 2022 года Михеев становится неограниченно свободным агентом и может вести переговоры с любой командой. Кэпхит по прошлому соглашению составлял $ 1,645 млн.

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