«Торпедо» подписало контракт с форвардом, выбранным «Тампой» на драфте НХЛ в 2015 году

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» сообщила о подписании однолетнего одностороннего контракта с нападающим Деннисом Яном.



Прошедший сезон 25-летний нападающий провёл в фарм-клубе «Детройт Ред Уингз» — «Гранд-Рапидс Гриффинс». На его счету 56 встреч в рамках Американской хоккейной лиги (АХЛ), в которых он набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-8».



Ян был выбран на драфте НХЛ в 2015 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде под общим 64-м номером, но ни разу не сыграл за основной состав, проведя четыре сезона (2016–2020) в составе фарм-клуба — «Сиракьюз Кранч».



Отметим, что Деннис Ян начинал заниматься хоккеем в московской школе «Вымпел», но ещё в раннем возрасте переехал за океан.