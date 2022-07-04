Минское «Динамо» подписало форварда, забросившего шайбу России в товарищеской игре в мае

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о подписании контракта с нападающим Даниилом Сотишвили. Отмечается, что соглашение с 18-летним форвардом носит двусторонний характер и подписано сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне форвард выступал в белорусской Экстралиге в составе «Химика» из Новополоцка. На его счету 47 проведённых встреч в рамках регулярного чемпионата, в которых Сотишвили набрал девять (7+2) очков при показателе полезности «+2», в плей-офф он провёл девять матчей, заработав шесть (5+1) результативных баллов.
Отметим, что нападающий выступал в составе национальной сборной Беларуси в серии товарищеских матчей с Россией в мае 2022 года, отметившись голом и результативным пасом.
Напомним, минчане в прошедшем сезоне вышли в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступили СКА (0-4).
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