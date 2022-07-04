34-летний форвард «Салавата» Виктор Тихонов объявил о завершении карьеры

Российский нападающий Виктор Тихонов объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 34-летнего форварда стал уфимский «Салават Юлаев».



«Когда мне было три года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее моё тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки.



Это было невероятное путешествие. Оно, конечно, было бы невозможно без помощи и поддержки моей семьи, которая последние два сезона в силу обстоятельств не могла быть со мной. Отдельное спасибо всем, кто помогал восстанавливаться после многочисленных травм. Эмоциональная поддержка многого стоит. Мне повезло, что у меня были замечательные тренеры и товарищи по команде, которые за это время помогли мне вырасти как игроку и как личности.



Также огромное спасибо хоккейному сообществу и болельщикам. Этот рёв стадиона и ваши чистые эмоции бесценны! Благодаря вам хоккей — это самый захватывающий спорт как на трибунах, так и на льду. Я буду скучать по этой заряжающей и незабываемой атмосфере.



Больше всего мне в моей жизни будет недоставать чувства локтя моих товарищей, с которыми мы разделяли радости наших побед и горести поражений. Не представляю свою жизнь вне дружной хоккейной семьи, без многочисленных поездок по огромной стране, без бесконечных разговоров в раздевалке, без духа товарищества.



Прежде чем попрощаться, хочу сказать спасибо Уфе и «Салавату Юлаеву». Прошлый сезон был самым увлекательным в моей карьере. Атмосфера на арене и в команде была поистине невероятной. Эти воспоминания всегда будут со мной!» — заявил Тихонов.



Напомним, нападающий становился чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году, также он дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах в составе СКА. Тихонов выступал в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». В КХЛ форвард также играл за «Северсталь» и «Ак Барс».