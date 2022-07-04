34-летний форвард «Салавата» Виктор Тихонов объявил о завершении карьеры

Российский нападающий Виктор Тихонов объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 34-летнего форварда стал уфимский «Салават Юлаев».
«Когда мне было три года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее моё тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки.
Это было невероятное путешествие. Оно, конечно, было бы невозможно без помощи и поддержки моей семьи, которая последние два сезона в силу обстоятельств не могла быть со мной. Отдельное спасибо всем, кто помогал восстанавливаться после многочисленных травм. Эмоциональная поддержка многого стоит. Мне повезло, что у меня были замечательные тренеры и товарищи по команде, которые за это время помогли мне вырасти как игроку и как личности.
Также огромное спасибо хоккейному сообществу и болельщикам. Этот рёв стадиона и ваши чистые эмоции бесценны! Благодаря вам хоккей — это самый захватывающий спорт как на трибунах, так и на льду. Я буду скучать по этой заряжающей и незабываемой атмосфере.
Больше всего мне в моей жизни будет недоставать чувства локтя моих товарищей, с которыми мы разделяли радости наших побед и горести поражений. Не представляю свою жизнь вне дружной хоккейной семьи, без многочисленных поездок по огромной стране, без бесконечных разговоров в раздевалке, без духа товарищества.
Прежде чем попрощаться, хочу сказать спасибо Уфе и «Салавату Юлаеву». Прошлый сезон был самым увлекательным в моей карьере. Атмосфера на арене и в команде была поистине невероятной. Эти воспоминания всегда будут со мной!» — заявил Тихонов.
Напомним, нападающий становился чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году, также он дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах в составе СКА. Тихонов выступал в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». В КХЛ форвард также играл за «Северсталь» и «Ак Барс».
- 4 июля 2022
-
19:47
-
19:44
-
19:24
-
18:56
-
18:38
-
17:59
-
17:37
-
17:24
-
17:02
-
16:36
-
16:16
-
15:16
-
14:47
-
14:30
-
14:04
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:04
-
12:32
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47
-
08:54
-
08:31