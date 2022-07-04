«У него контракт, ждём его в клубе». «Салават» — о завершении карьеры Тихоновым

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заявление форварда уфимского клуба Виктора Тихонова о завершении карьеры.
«Для нас это стало неожиданностью, нам ничего об этом не известно. У Виктора Тихонова действующий контракт с «Салаватом Юлаевым». 12 июля у команды запланирован сбор. Мы ждём Виктора в расположении клуба, а дальше будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 34-летний форвард принял участие в 25 встречах, набрав 15 (5+10) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Тихонов провёл 11 встреч, заработав шесть (3+3) баллов при полезности «-3».
Этот сезон стал первым для нападающего в «Салавате». Отметим, что контракт Тихонова с уфимским клубом истекает 30 апреля 2023 года.
- 4 июля 2022
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