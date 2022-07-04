Мильштейн стал агентом Сергачёва, у которого через год истекает контракт с «Тампой»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сменил агента. Теперь представлять интересы 24-летнего хоккеиста будет Дэн Мильштейн, клиентами которого также являются два других российских игрока «молний» — Андрей Василевский и Никита Кучеров.
Как отмечает журналист Крис Джонстон, контракт Сергачёва с «Тампой» истекает через год. Вероятно, клуб и игрок в ближайшие недели подпишут новое соглашение.
Напомним, Сергачёв выступает за «Лайтнинг» с 2017 года после обмена из «Монреаль Канадиенс». В составе клуба он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021). В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участие в 78 встречах, набрав 38 (7+31) очков при полезности «+6». В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 играх, заработав 10 (2+8) баллов при общей полезности «+7».
«Чемпионат» проводит розыгрыш – выиграй футболку и кепку обладателей Кубка Стэнли!
- 4 июля 2022
-
19:47
-
19:44
-
19:24
-
18:56
-
18:38
-
17:59
-
17:37
-
17:24
-
17:02
-
16:36
-
16:16
-
15:16
-
14:47
-
14:30
-
14:04
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:04
-
12:32
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47
-
08:54
-
08:31