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Мильштейн стал агентом Сергачёва, у которого через год истекает контракт с «Тампой»

Мильштейн стал агентом Сергачёва, у которого через год истекает контракт с «Тампой»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сменил агента. Теперь представлять интересы 24-летнего хоккеиста будет Дэн Мильштейн, клиентами которого также являются два других российских игрока «молний» — Андрей Василевский и Никита Кучеров.

Как отмечает журналист Крис Джонстон, контракт Сергачёва с «Тампой» истекает через год. Вероятно, клуб и игрок в ближайшие недели подпишут новое соглашение.

Напомним, Сергачёв выступает за «Лайтнинг» с 2017 года после обмена из «Монреаль Канадиенс». В составе клуба он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021). В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участие в 78 встречах, набрав 38 (7+31) очков при полезности «+6». В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 играх, заработав 10 (2+8) баллов при общей полезности «+7».

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