Защитник «Торонто» Любушкин ответил на вопрос про снайперскую борьбу Мэттьюса и Овечкина

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин рассказал о своём одноклубнике Остоне Мэттьюсе, а также сравнил его с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Как Мэттьюс и Марнер восприняли моё появление в раздевалке? Они замечательные ребята, всегда мне помогали и подсказывали. В «Торонто» абсолютно отличный коллектив. Нет разделения на молодых и на стариков, все находятся в равных условиях, и неважно – суперзвезда ты или начинающий игрок. Все отлично общаются между собой.
Многие называют Мэттьюса новым Овечкиным. Действительно ли он способен побороться с Александром в дальнейшем? Пока тяжело сказать, но, думаю, если человек способен забить столько голов за сезон и каждый год держать высокий уровень, то да.
Действительно ли Макдэвид – игрок с другой планеты? С другой планеты не только Макдэвид. Не хотелось бы переходить на фамилии, но это также Макар, Маккиннон, Мэттьюс, Овечкин – эти люди играют в другой хоккей, у них на каком-то невероятном уровне развито игровое мышление», — цитирует Любушкина Metaratings.ru.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 28-летний россиянин провёл за «Торонто» 77 матчей, набрав 15 (2+13) очков, в плей-офф Любушкин принял участие в семи встречах, отдав одну голевую передачу.
- 4 июля 2022
-
20:58
-
20:29
-
19:47
-
19:44
-
19:24
-
18:56
-
18:38
-
17:59
-
17:37
-
17:24
-
17:02
-
16:36
-
16:16
-
15:16
-
14:47
-
14:30
-
14:04
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:04
-
12:32
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47