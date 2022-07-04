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Защитник «Торонто» Любушкин ответил на вопрос про снайперскую борьбу Мэттьюса и Овечкина

Защитник «Торонто» Любушкин ответил на вопрос про снайперскую борьбу Мэттьюса и Овечкина
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Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин рассказал о своём одноклубнике Остоне Мэттьюсе, а также сравнил его с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Как Мэттьюс и Марнер восприняли моё появление в раздевалке? Они замечательные ребята, всегда мне помогали и подсказывали. В «Торонто» абсолютно отличный коллектив. Нет разделения на молодых и на стариков, все находятся в равных условиях, и неважно – суперзвезда ты или начинающий игрок. Все отлично общаются между собой.

Многие называют Мэттьюса новым Овечкиным. Действительно ли он способен побороться с Александром в дальнейшем? Пока тяжело сказать, но, думаю, если человек способен забить столько голов за сезон и каждый год держать высокий уровень, то да.

Действительно ли Макдэвид – игрок с другой планеты? С другой планеты не только Макдэвид. Не хотелось бы переходить на фамилии, но это также Макар, Маккиннон, Мэттьюс, Овечкин – эти люди играют в другой хоккей, у них на каком-то невероятном уровне развито игровое мышление», — цитирует Любушкина Metaratings.ru.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 28-летний россиянин провёл за «Торонто» 77 матчей, набрав 15 (2+13) очков, в плей-офф Любушкин принял участие в семи встречах, отдав одну голевую передачу.

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