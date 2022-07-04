Александр Радулов объяснил причины перехода в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал причины перехода в казанский клуб. Напомним, с 2017 по 2022 год 35-летний форвард выступал за «Даллас Старз».



«Просто условия хорошие у «Ак Барса» и этот клуб проявил максимум заинтересованности. Как это бывает. Ты начинаешь выбирать, смотреть имеющиеся варианты. И склоняешься к тому, где к тебе более тепло относятся, где тебя сильнее хотят видеть в команде. «Ак Барс» был как раз таким клубом, который проявлял самый большой интерес. Спасибо им за это. Будем стараться, чтобы помогать «Ак Барсу» побеждать.



Как состав казанского клуба? Очень хороший. Но главное, как говорят, — лёд покажет. На бумаге может быть написано всё что угодно. Но нужно, чтобы все работали, выполняли тренерское задание. И были максимально заряженными на победу», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».



Ранее форвард выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» (2008–2012) и ЦСКА (2012–2016). На его счету 391 матч в регулярных чемпионатах, он набрал 492 (169+323) балла. В Кубке Гагарина Радулов провёл 92 встречи, заработав 89 (24+65) баллов.

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