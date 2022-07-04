The Athletic: «Питтсбург» не может достичь соглашения с Малкиным и Летангом по зарплатам

«Питтсбург Пингвинз» не продвигается в переговорах по новым контрактам с российским нападающим Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом, сообщает The Athletic.
Отмечается, что оба хоккеиста отвергли вариант с подписанием двухлетних соглашений, которые изначально предлагало руководство клуба. В настоящий момент «Питтсбург» и Малкин с Летангом ведут переговоры о подписании трёхлетних контрактов, но пока не достигли взаимопонимания по сумме соглашений.
Напомним, оба хоккеиста в скором времени станут неограниченно свободными агентами и смогут вести переговоры с любыми клубами. Малкин, выступающий за «Пингвинз» с 2006 года, по прежнему соглашению с клубом зарабатывал $ 9,5 млн, а Летанг, всю карьеру (также с 2006 года) играющий в «Питтсбурге», – $ 7,25 млн.
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