Фетисов не согласен, что можно сравнивать его ситуацию с отъездом в НХЛ с делом Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Ирины Родниной, которая сравнила его ситуацию с отъездом в НХЛ с делом голкипера Ивана Федотова.



«С моей ситуацией и близко никакого сравнения нет. Не знаю, почему вдруг Ирина Константиновна решила со мной сравнить. Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ — страна решила меня продать за валюту. Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии — министр обороны меня уволил, и я уехал. Не знаю, какие сравнения могут быть. Мне кажется, не совсем корректно сравнивать то, что было со мной, и то, что сейчас происходит с Иваном.



Я так понимаю, что Иван должен служить и не сможет играть в НХЛ. Не знаю, насколько это улучшит или ухудшит отношения с НХЛ. Наверное, здесь другие моменты вступают в силу — прежде всего, соблюдение закона. К примеру, у тех же финских игроков и других европейцев есть конституционные призывные обязанности. И прежде чем уехать куда-то играть, они должны отдать воинский долг», — приводит слова Фетисова «Газета.Ru».