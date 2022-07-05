The Athletic: «Торонто» — один из главных претендентов на Марка-Андре Флёри

Голкипер Марк-Андре Флёри может стать игроком «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает The Athletic.



37-летний канадец, который в скором времени получит статус свободного агента, рассматривает различные варианты для продолжения карьеры. Ранее Флёри уже мог оказаться в «Торонто» по ходу прошедшего сезона, но тогда его клуб — «Чикаго Блэкхоукс» не смог согласовать сделку с «Мэйпл Лифс».



В итоге голкипер стал игроком «Миннесоты Уайлд», за которую провёл 11 матчей в регулярном сезоне, отразив 91% бросков и пропуская в среднем 2,74 шайбы за встречу. В плей-офф Флёри принял участие в пяти играх, коэффициент надёжности — 3,04, процент отражённых бросков — 90,6%.



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