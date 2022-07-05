«Сан-Хосе» назначит первого чернокожего генерального менеджера в истории НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» назначат на пост генерального менеджера клуба Майка Гриера, сообщает Sportsnet. 47-летний экс-хоккеист станет первым чернокожим человеком на подобной должности в истории Национальной хоккейной лиги.



Гриер заменит временно исполнявшего обязанности генерального менеджера Майка Уилла, который вступил в должность после того, как Даг Уилсон покинул пост в ноябре 2021 года из-за проблем со здоровьем. Он занимал эту должность 19 лет.



47-летний Гриер выступал в НХЛ 14 сезонов, начиная с 1996 года. Он играл за «Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз», а также выступал за «Сан-Хосе» (2006-2009).



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