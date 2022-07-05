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The Athletic: «Эдмонтон» может подписать Жиру в случае неудачных переговоров с Э. Кейном

The Athletic: «Эдмонтон» может подписать Жиру в случае неудачных переговоров с Э. Кейном
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«Эдмонтон Ойлерз» рассматривает возможность перехода нападающего Клода Жиру, сообщает The Athletic.

Отмечается, что канадский клуб изучает кандидатуру 34-летнего форварда на тот случай, если «нефтяники» не договорятся о новом контракте с Эвандером Кейном. Как отмечает инсайдер Пьер Лебрюн, приоритетом для Жиру является заключение соглашения на срок более, чем один год. Контракт хоккеиста подходит к концу, кэпхит но нему составлял $ 8, 275 млн.

В последнее время нападающий играл на фланге, но демонстрировал хорошие цифры по проценту выигранных вбрасываний (57,9%). Жиру в ходе сезона сменил «Филадельфию Флайерз», за которую выступал с 2008 года, на «Флориду Пантерз». На его счету 75 встреч в регулярном чемпионате, он набрал 64 (21+43) очка. В Кубке Стэнли Жиру провёл десять встреч, заработав 8 (3+5) баллов.

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