«Автомобилист» подписал контракт с американским защитником, выступавшим в КХЛ за «Слован»
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Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о подписании контракта с защитником Ником Эбертом. Соглашение с 28-летним хоккеистом носит односторонний характер и заключено сроком на два года.
Предыдущие два сезона американский защитник выступал в шведском «Эребру». В прошедшем регулярном чемпионате Швеции на его счету 49 матчей, в которых он набрал 32 (9+23) очка при полезности "+23". В плей-офф игрок провёл шесть игр, отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-1".
Отметим, что Эберт ранее уже выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе словацкого «Слована» в сезоне-2017/2018. Он принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и отдав 12 голевых передач.
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