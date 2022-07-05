Министр иностранных дел Латвии оценил заявление Индрашиса о контракте со «Спартаком»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал заявление нападающего Микса Индрашиса по поводу контрактной ситуации с московским «Спартаком».



«Спасибо Миксу Индрашису за объяснение. Это напоминание нам о том, какие отвратительные провокации совершает российская пропаганда, но мы не будем попадаться!», — заявил Ринкевич.



Напомним, 29 июня «Спартак» заявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним Индрашисом. Позже генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс отметил, что организация проведёт разбирательства в ситуации, чтобы узнать реальную информацию.



Сегодня, 5 июля, хоккеист опубликовал заявление, в котором сообщил, что информация, опубликованная «Спартаком» о переходе, не соответствует действительности.

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