Министр иностранных дел Латвии оценил заявление Индрашиса о контракте со «Спартаком»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал заявление нападающего Микса Индрашиса по поводу контрактной ситуации с московским «Спартаком».
«Спасибо Миксу Индрашису за объяснение. Это напоминание нам о том, какие отвратительные провокации совершает российская пропаганда, но мы не будем попадаться!», — заявил Ринкевич.
Напомним, 29 июня «Спартак» заявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним Индрашисом. Позже генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс отметил, что организация проведёт разбирательства в ситуации, чтобы узнать реальную информацию.
Сегодня, 5 июля, хоккеист опубликовал заявление, в котором сообщил, что информация, опубликованная «Спартаком» о переходе, не соответствует действительности.
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