А. Волков: интерес «Авангарда» к Костину — большой и конкретный. Но Клим пока взял паузу

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал об интересе к подписанию контракта с форвардом Климом Костиным.
«Интерес к Климу Костину сохраняется, он большой и конкретный. Но у Костина только недавно закончился тяжёлый, эмоционально затратный сезон, и ему требуется время, чтобы понять, какое продолжение карьеры он выберет. Пока Клим взял паузу, чтобы посмотреть на варианты в Северной Америке. Если там его ничего не устроит, то он всерьёз рассмотрит предложение «Авангарда».
Возможна ли оптимизация платёжки путём обменов или пересмотра контрактов? Да, места под потолком зарплат у «Авангарда» сейчас немного, но небольшой запас есть. Мы всегда исходим из актуальной готовности игроков, их способности приносить пользу команде. Конкуренция у нас хорошая, и я не исключаю варианта, при котором на какой-либо позиции нам придётся сделать изменения и с кем-то расстаться», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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