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«Выбора просто нет». В «Авангарде» ответили на вопрос, кем закроют вакансию легионера

«Выбора просто нет». В «Авангарде» ответили на вопрос, кем закроют вакансию легионера
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с подписанием последнего легионера.

«Кто закроет последнюю легионерскую вакансию: атакующий защитник или вратарь? Не стал бы говорить так однозначно, так как переговоры с иностранными игроками сейчас идут как никогда сложно. Размышлять на тему вакантных позиций можно было бы, когда есть выбор из игроков. А сейчас выбора, если говорить честно, просто нет.

Мы не ищем замену Оливеру Каски, мы смотрим с большим позитивом на тех ребят, которых мы подписали. Уверен, что в сезоне они покажут, что могут быть полезны в различных ситуациях и в различных компонентах игры», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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