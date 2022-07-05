Могильный: про историю с Федотовым не слышал. При чём тут сейчас я и моя ситуация?
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Бывший нападающий клубов НХЛ Александр Могильный ответил на вопрос про ситуацию с военной службой голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«Про историю с Федотовым не слышал. Ситуация из моей молодости? А при чём тут сейчас я и моя ситуация?
Я вообще не слежу и не знаю, что происходит у молодого человека. У меня нет компетенции и полномочий давать комментарии по теме, которую я не знаю», – приводит слова Могильного «Матч ТВ».
Напомним, форвард выступал за ЦСКА с 1986 по 1989 год. На драфте НХЛ — 1988 он был выбран клубом «Баффало Сэйбрз». В мае 1989 года в возрасте 20 лет Могильный попросил политическое убежище в США, игнорируя трудовые обязательства перед ЦСКА, после чего выступал в Национальной хоккейной лиге.
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