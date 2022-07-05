«Ак Барс» подписал просмотровый контракт с Чудиновым. Он пропустил прошлый сезон КХЛ
Поделиться
Казанский «Ак Барс» сообщил о заключении просмотрового контракта с защитником Максимом Чудиновым.
Напомним, 32-летний хоккеист пропустил прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за травмы. В августе 2021 года омский «Авангард» расторг контракт с Чудиновым, после чего защитник не подписал контракт ни с одним клубом.
В сезоне-2020/2021 КХЛ хоккеист провёл 32 матча в регулярном чемпионате за «Авангард», заработав 8 (2+6) очков при полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух матчах, отдав один результативный пас. Всего в КХЛ он провёл 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очков при показателе полезности "+100".
«Ак Барс» в прошедшем сезоне вышел в первый раунд плей-офф, где уступил «Авангарду» (2-4).
Новость по теме«Ак Барс» планирует заключить контракт с Максимом Чудиновым
Комментарии
- 5 июля 2022
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
14:40
-
14:40
-
14:10
-
13:39
-
12:41
-
12:25
-
12:18
-
12:04
-
11:45
-
11:01
-
10:18
-
09:38
-
09:26
-
09:16
-
08:40
-
08:24
- 4 июля 2022
-
23:06
-
22:27
-
21:40
-
20:58
-
20:29
-
19:47
-
19:44
-
19:24
-
18:56
-
18:38
-
17:59
-
17:37
-
17:24
-
17:02
-
16:36
-
16:16
Партнерский контент