«Ак Барс» подписал просмотровый контракт с Чудиновым. Он пропустил прошлый сезон КХЛ

Казанский «Ак Барс» сообщил о заключении просмотрового контракта с защитником Максимом Чудиновым.



Напомним, 32-летний хоккеист пропустил прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за травмы. В августе 2021 года омский «Авангард» расторг контракт с Чудиновым, после чего защитник не подписал контракт ни с одним клубом.



В сезоне-2020/2021 КХЛ хоккеист провёл 32 матча в регулярном чемпионате за «Авангард», заработав 8 (2+6) очков при полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух матчах, отдав один результативный пас. Всего в КХЛ он провёл 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очков при показателе полезности "+100".



«Ак Барс» в прошедшем сезоне вышел в первый раунд плей-офф, где уступил «Авангарду» (2-4).

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