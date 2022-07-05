Неколенко продлил контракт с «Металлургом» на четыре года

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Архип Неколенко продлил контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2025/2026.
К «Магнитке» Неколенко присоединился перед сезоном-2018/2019. За четыре сезона в Магнитке форвард провёл 215 игр и набрал 40 (12+28) очков.
В минувшем сезоне нападающий провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф на его счету восемь баллов (2+6) в 23 встречах.
По итогам прошлого сезона магнитогорская команда заняла первое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где дошла до финала, но уступила московскому ЦСКА в семи матчах (3-4).
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