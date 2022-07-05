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ФХР планирует обратиться в спортивный арбитражный суд после отклонения апелляции в ИИХФ

ФХР планирует обратиться в спортивный арбитражный суд после отклонения апелляции в ИИХФ
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Федерация хоккея России намерена обжаловать решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отклонить апелляцию ФХР на решение о недопуске российской сборной на международные соревнования под эгидой ИИХФ.

«ФХР изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS) с учетом складывающейся практики по другим видам спорта», – заявила ФХР на официальном сайте.

Напомним, 5 июля стало известно, что Дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ФХР и ФХБ, назвав отстранение не санкциями, а политикой безопасности.

Ранее ИИХФ объявила о недопуске российской и белорусской сборных до участия во всех международных турнирах под эгидой ИИХФ. Кроме того, было принято решение перенести молодёжный и взрослый чемпионаты мира из России в другие страны.

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